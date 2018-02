Congo-Kinshasa: Prendre ou laisser ?

En RDC, on attend toujours les conclusions de la mission d'enquête spéciale confiée au Russe Dmitri… Plus »

Par dessus tout, quelle conclusion peut-il être tirée de cette situation ? A tout prendre, le train des élections du 23 décembre, sous la loi électorale avec ses innovations telle la machine à voter, parait foncer, dans le tableau actuel, vers un mur. Ce, dès lors que l'adhésion des forces nécessaires au pays comme à l'étranger, ces partenaires "impérieux, n'est pas à l'ordre du jour. La question, la vraie, c'est que faire ? Qui du trio Usa-Opposition-Eglise catholique et du duo CENI-Pouvoir devrait accepter de prendre et de laisser telle ou telle option pour peu que les congolais aillent aux urnes à temps ? La logique diplomatique voudrait qu'un compromis soit trouvé. Mais, comment le sera-t-il et quand ?

L'administration Trump, par Nikki Haley, celle là qui avait été dépêché à Kinshasa fin 2017 et dont la visite a produit l'effet de la publication du calendrier, s'oppose avec énergie à l'utilisation, lors des prochaines joutes en RDC, de la "machine à voter". Les Usa la perçoivent comme un "système capable de pousser à la contestation des résultats", avec son corollaire de crise postélectorale et ses graves conséquences.

Au moment où se tenait, un peu plus tard, à Kinshasa la tripartite RDC-Angola-Congo/Brazza, là, à New York, Nangaa-Nikki Haley-She Okitundu, dans une séance d'échange antithétique, scrutaient la même problématique congolaise : les élections.

Oui. Elle n'est plus qu'une affaire mettant en jeu des contradictions entre congolais. Mais, même à l'échelle continentale et internationale, des intérêts ainsi que des vues s'entrechoquent sur le pays de Lumumba.

