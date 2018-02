Congo-Kinshasa: Guerre entre JB Mpiana et Werra - Adolphe Dominguez joue au sapeur-pompier !

L'album «Amitié » a constitué le menu principal de la rencontre entre l'artiste musicien Adolphe Dominguez Tata Mobish et un poignet de journalistes chroniqueurs de musique, le mercredi 14 février dernier, dans un restaurant, à Kinshasa.

Mangeant et buvant avec la presse, cette réception selecte était une aubaine pour ce vaillant soldat du Clan Wenge de lancer officiellement son nouveau disque après quatre ans d'absence sur le marché du disque. Non seulement le chanteur a donné la primeur aux professionnels des medias de découvrir son œuvre mais, surtout de la décortiquer. Pour Tata, l'album « amitié » est porteur d'un message d'amour et appelle au respect mutuel, à la fraternité et à l'amour entre les musiciens, le peuple et les dirigeants. Toutes les chansons sont déjà disponibles en support CD et sur les différentes plateformes de téléchargement sur Internet.

Au-delà de ce disque, la rencontre se présente comme une meilleure occasion pour l'artiste d'exprimer également sa position par rapport à la nouvelle polémique entre Werrason et JB Mpiana, tous deux ses amis et collègues de longue date. Il est contre les conflits et polémiques qui divisent les différents ténors, jeunes et vieux du Clan Wenge.

"J'appelle JB Mpiana et de la forêt à la culture de la paix, à bannir la hache de guerre. Je sais que personne d'entre les deux n'a proféré des déclarations malveillantes contre l'autre. Mais, ce sont souvent leurs porte-paroles qui enveniment la situation en se lançant des quolibets à la télévision et sur le net. Je mets en garde les émissaires de deux camps. Que ce soit du côté de Wenge BCBG ou Maison Mère d'arrêter toutes ces sales polémiques. Celui qui va encore injurier, me rencontrera sur son chemin", a déclaré Adolphe Dominguez.