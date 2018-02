Congo-Kinshasa: Polémique à l'ESU - Steve Mbikayi met en place une commission ad hoc !

En RDC, on attend toujours les conclusions de la mission d'enquête spéciale confiée au Russe Dmitri… Plus »

Deuxièmement, après avoir signé la note circulaire, le Ministre de l'ESU, Steve Mbikayi, avait entamé des pourparlers avec toutes les composantes de son secteur. D'abord, le Ministre de l'ESU avait invité, dans son cabinet de travail, l'Association de professeurs de l'Université de Kinshasa, APUKIN en sigle, pour échanger autour de cette situation. Conduite par le Professeur Antoine Kitombole, cette délégation a, d'une part, fait des propositions concrètes sur la situation et, d'autres part, remercié le Gouvernement de la République pour le respect et l'application du protocole d'accord signé entre le banc syndical des professeurs d'Universités et le Gouvernement de la République. Après avoir reçu l'APUKIN, Steve Mbikayi a convoqué tous les chefs d'Etablissements de Kinshasa et ceux de provinces qui étaient encore dans la capitale, ainsi que les administrateurs des budgets des établissements publics de Kinshasa toujours dans le seul objectif de dialoguer et trouver un compromis.

Une polémique a vu le jour depuis la signature par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi d'une note circulaire fixant le taux de paiement des frais académiques à 920 FC le dollar. Les Professeurs s'inquiètent de leur sort car, estiment-ils, leurs primes seront revues à la baisse. D'où, les menaces de grève sont signalées dans quelques établissements d'enseignements supérieurs et universitaires de la République.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.