Congo-Kinshasa: Saint valentin - Des avis partagés !

En RDC, on attend toujours les conclusions de la mission d'enquête spéciale confiée au Russe Dmitri… Plus »

Or, sous d'autres cieux, les amoureux organisés s'offraient des chocolats, des roses, des sorties en couple,... bref de beaux présents. Mais les kinois ont changé la manière de fêter cette journée, elle est devenue pour eux une occasion de se laisser emporter par l'impudicité et autres actes immoraux.

Pour Augustin Kankonde, étudiant en deuxième année de graduat Sciences Politiques, cette journée est réservée uniquement aux mariés et non aux fiancés qui, d'ailleurs, ne sont pas reconnus devant la loi.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.