Congo-Kinshasa: L'ECEC a soufflé ses cinq bougies

Une messe d'action de grâce, organisée au Jardin botanique de Kinshasa, a permis au représentant légal et chef spirituel de l'église, le pasteur Cosma Wilungula Balongelwa, et à tous les fidèles de remercier Dieu, pour sa bonté qu'il renouvelle chaque jour, et de prendre l'engagement de mener la mission qui leur est confiée par le créateur.

L'Église chrétienne évangélique au Congo (ECEC) a organisé, le 11 février, au Jardin botanique de Kinshasa, un grand culte d'action de grâce en vue de célébrer ses cinq ans d'existence. C'était l'occasion pour son chef spirituel et représentant légal d'appeler tous les chrétiens de cette église à l'application stricte de la parole de Dieu et à demeurer sous la grâce divine. Dans son homélie, cet homme de Dieu était plus que clair, en soulignant que ce n'est pas par la force humaine mais par la grâce et la bonté divine que l'ECEC vient de totaliser les cinq années de son existence. «Toutes les choses qui ne sont pas bâties sur la grâce divine tombent. », a-t-il dit.

Le pasteur Cosma Wilungula a également rappelé aux fidèles de l'ECEC que les cinq ans signifient que l'église est devenue mature. Pour lui, l'avenir de cette église s'annonce meilleur, étant donné qu'elle demeure sous la grâce de Dieu.

Cinq ans au service de Dieu et des hommes

L'ECEC est, à cette occasion, fière de présenter la moisson abondante réalisée pendant les années de son existence. En plus de fidèles visibles chaque dimanche ou les autres jours de prière au Jardin botanique de Kinshasa, lieu où cette église se réunit, l'ECEC est bien implantée dans les provinces de l'est de la RDC où elle a des succursales. À Kinshasa, l'église a des extensions au camp Luka et à Bibwa.

Cette expansion de l'ECEC montre que la mission confiée par Dieu est en train d'être menée. Mais le pasteur Cosma a recommandé aux fidèles la reconnaissance à Dieu pour sa grâce, sa bonté mais aussi qu'aux hommes qui leur font du bien. Aussi leur a-t-il recommandé de porter de bons fruits. « On reconnaît un chrétien par ses actes. Un manguier ne peut jamais produire une orange. », a-t-il argumenté.

Pendant ses cinq ans, l'ECE s'est aussi illustrée dans l'aide caritative en faveur des vulnérables et des démunis ainsi que des personnes vivant avec handicap. C'est donc dans cette optique qu'il est institué, en son sein, les différents départements, notamment des personnes vivant avec handicap, en vue de bien canaliser les besoins de ces groupes de personnes.

Reconnaissance d'un fidèle

Prenant la parole à cette occasion, le frère albinos Alphonse Makiese Mwimba Texas, le président de la Fondation qui porte son nom, a remercié le chef spirituel et représentant légal de l'ECEC pour son ouverture envers les différentes catégories de personnes et son assistance aux vulnérables.

Appuyant son intervention sur le quatorzième verset du livre de Psaumes, ce fidèle a noté qu'avec Dieu, on fait des exploits, parce qu'il écrasera tous les ennemis. Aussi, Alphonse Mwimba a noté que ce que l'on peut gagner par la force, on pourra le perdre par sa faiblesse alors que ce que l'on gagne avec la grâce de Dieu sera protégé. C'était pour appeler ses frères et sœurs, membres de l'ECEC, à trouver leur force sur la grâce divine.

Pour rappeler la portée des actes posés par l'ECEC envers les démunis, les pauvres et les autres nécessiteux, Alphonse Mwimba Texas a évoqué le verset 17 du chapitre 19 du livre de Proverbes, qui dit que celui qui se souciait des pauvres prêtait à Dieu. Sa Fondation, a-t-il dit, sera toujours reconnaissante envers l'ECEC et son père spirituel, dont les actes envers les albinos, membres de la fondation, et les autres vulnérables marquent l'amour du prochain recommandé par Christ.

Mwimba Texas a également profité de cette occasion pour rappeler que l'ONG des albinos fêtera, au mois de juin, ses vingt ans d'existence. A cette occasion, une grande manifestation sera organisée dans la salle du Jardin botanique, au cours de laquelle cette association va accueillir des albinos et autres invités qui viendront de partout à travers le monde. Il a ainsi lancé un appel aux hommes de bonne volonté, afin de mettre la main à la pâte et d'emboîter les pas au représentant légal de l'ECEC, pour aider cette ONG à bien fêter ce grand évènement.