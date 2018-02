Congo-Brazzaville: Médias - Joseph Yedikissa-Dhadié interpelle les professionnels dans le traitement des informations

Le réaménagement du contenu de la formation et la refonte des référentiels… Plus »

Le deuxième secrétaire du Sénat a émis le souhait de voir l'ensemble des médias accrédités dans cette institution s'impliquer dans un partenariat constructif et respectueux, selon le code de conduite de la chambre haute du parlement qui appelle à collecter à la source toutes les informations liées à ses activités, d'œuvrer pour un traitement efficient de l'information authentique, originale produite par le Sénat en minimisant tout risque de déformation ou de modification. En conclusion, il a invité les acteurs des médias à affirmer, confirmer et surtout valider le statut de professionnels de l'opinion par des pratiques déontologiques avérées et responsables.

Joseph Yedikissa-Dhadié a rappelé que le contexte économique difficile actuel impose une approche pédagogique visant le bon éclairage de l'opinion nationale et internationale. Il doit, par conséquent, être entendu que toute velléité de sédition ne permettant pas la compréhension facile des sujets soulevés est exclue et ne peut pas être comprise par le Sénat, a-t-il ajouté.

Pour le deuxième secrétaire du Sénat, il s'agira désormais, pour les professionnels des médias, de diffuser et publier des informations exactes, réelles et surtout dignes de confiance.

