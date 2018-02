Ile Maurice: Rivière-du-Poste - Il était une fois le pont rouge

Il est à cheval entre deux districts, Grand-Port et Savanne. Rivière-du-Poste est un lieu pittoresque à plus d'un titre. C'est la rivière qui sert de frontière, donne sa spécificité à cette localité et, évidemment, elle est à l'origine de son nom.

Le village de Rivière-du-Poste s'est construit le long du cours d'eau auquel il doit son nom. Évidemment agricole, le village entretient toujours un lien étroit avec la nature. Les quelques terrains sous culture de légumes, au bord de l'eau, mais surtout la verdure des champs de canne qui l'entourent en sont la preuve.

Outre sa relation avec la nature, le village a conservé quelques attraits de la vie d'antan. Il doit d'ailleurs son nom à un poste de garde, qui avait été construit au bord de ce cours d'eau pendant la période française.

À Rivière-du-Poste, vous n'en verrez pas de toutes les couleurs, mais vous apercevrez certainement le Pont Rouge. Une infrastructure que les habitants considèrent comme leur patrimoine. Permettant jadis aux trains de traverser le village, que la rivière coupe en deux, dans le passé; le Pont Rouge est de nos jours une attraction locale.

Raccourci pour piétons

Faite en pierre et métal, et surtout peint en rouge, ce pont attire le regard car il détonne avec la verdure environnante. Souvenir d'un autre temps, il a été plutôt bien conservé. En effet, ce pont ferroviaire de Rivière-du-Poste est plus que centenaire, ayant été inauguré en 1876 et servi jusque dans les années 1960.

Accessible seulement à pied, il était devenu un passage inévitable pour les habitants. Jusqu'à tout récemment, il servait de raccourci aux piétons pour rallier, en enjambant la Rivière-du-Poste, les deux quartiers constituant le village.

Ce pont rouge constitue également un joli point de vue pour des photos. Mais pas que. La beauté du paysage, tranquille et frais, invite également à la détente. En effet, lorsqu'il n'est pas à sec, la rivière qui coule crée d'étonnantes cascades en contrebas. Il n'est donc pas étonnant de constater que touristes et Mauriciens aiment à faire le détour par Rivière-du-Poste et son Pont Rouge.