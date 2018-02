Togo: En attendant la tempête !

Vu de l'extérieur, on a le sentiment que les responsables de l'opposition qui passent leur journée… Plus »

Après ce round, le médiateur ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, lui est attendu à Lomé le 18 février prochain, et devra recueillir les avis des organisations de la société civile mais aussi des partis politiques non membres de la coalition, entre autres, au cours de ce que certains conviennent d'appeler un "forum".

Pour ce premier contact direct entre les protagonistes, on retrouvait côté opposition, une délégation de 5 personnes composée de Jean Pierre Fabre, Birgitte Kafui Adjamagbo Johnson, de Jean Kissi, d'Eric Dupuy et de Tchatchikpi Ouro Djikpa. Côté pouvoir, on a pu apercevoir Atcholé Aklesso, Secrétaire national de l'UNIR, Malick Natchaba, président MJU (Mouvement de la Jeunesse UNIR) et Chantal Tsegan député de la majorité UNIR.

Le 19 Février 2018, ce sera finalement la date d'entrée dans le vif du sujet sur les points à discuter dans le dialogue inter-togolais. Mais en attendant, les acteurs politiques étaient en chantier préparatoire ce jeudi 15 Février à l'hôtel du 02 Février à Lomé. Ce fut autour des émissaires des présidents ghanéen et guinéen, les ministres Albert Kan-Dapaah et Tibou Kamara.

