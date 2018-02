Ile Maurice: Meurtre à Cottage - Un énième vol vire au drame

Deux jeunes ont perdu la vie entre Cascavelle et Tamarin le week-end dernier, leur voiture ayant fait une sortie de… Plus »

La police a eu du mal à maîtriser la foule présente sur les lieux de l'incident. La plupart, des voisins, ne se sentent plus en sécurité, suivant ce crime. Ils demandent que les autorités fassent le nécessaire pour résoudre cette affaire au plus vite.

Elle vivait seule et je la connaissais très bien», explique-t-il. Et d'ajouter que son domicile aussi a reçu la visite de voleurs à trois reprises dans le passé.

En effet, mère et fille avaient l'habitude de se parler au téléphone tous les jours. Cela faisait six ans que la victime avait emménagé dans cette maison à Cottage. «Si mo pa ti téléfoné zordi, person pati pou konné kin ariv mo mama.»

Selon les premières indications, la sexagénaire aurait été victime d'un vol qui aurait mal tourné. La police et les membres du Scene of Crime Office ont eu fort à faire sur les lieux de l'incident. Les esprits se sont vite échauffés car ce n'est pas le seul vol qui aurait été commis dans la localité.

Antivol forcé, armoire défoncée et du sang partout dans la chambre... c'est la découverte macabre qu'ont faite les autorités, hier soir, jeudi 15 février,à Cottage. Le corps de Chandeemooniah Gonnoo, âgée de 68 ans, aussi connue comme Chandee, a été retrouvé avec des blessures à la tête et au cou.

