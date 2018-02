Ile Maurice: Metro Express - «Il faut être réaliste», dit la ministre Daureeawoo

Deux jeunes ont perdu la vie entre Cascavelle et Tamarin le week-end dernier, leur voiture ayant fait une sortie de… Plus »

Quant aux travaux de tout-à-l'égoût, des tuyaux seront déplacés dans quatre régions à cause du Metro Express. Entre autres, les rues Duncan Taylor et Serge Alfred Street, ainsi que la gare de Rose-Hill.

C'est ce qu'a déclaré la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales, Fazila Jeewa-Daureeawoo. Elle était face à la presse hier, jeudi 15 février, aux côtés du Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo, et du ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha.

