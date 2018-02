Le contrat a été signé au début de ce mois pour la construction de l'infrastructure numérique, qui devra accélérer la démocratisation effective de l'internet haut débit. Il s'agit de METISS ou MElting poT Indianoceanic Submarine System, un câble sous-marin à très haut débit de 3 000 km reliant Maurice, La Réunion et Madagascar à la côte est de l'Afrique du Sud, point d'ancrage de la haute bande passante internationale.

Un projet de 40 millions d'euros qui marque une avancée supplémentaire après la signature, le 1er février 2018 à Saint Denis de La Réunion, par les opérateurs des télécommunications membres du consortium METISS, de ce contrat avec les fournisseurs Alcatel Submarine Networks (ASN) et Electra TLC S.p.A.

Coopération inédite. Six opérateurs issus du secteur des télécommunications dans le sud-ouest de l'Océan Indien sont parties prenantes dans ce projet. Telma de Madagascar, CEB FiberNET et Emtel de Maurice, Canal+ Telecom, SFR et ZEOP de La Réunion ont en effet, décidé d'investir ensemble dans ce projet pour répondre au besoin de connectivité numérique de l'Indianocéanie, alors que les câbles actuels approchent de la fin de vie.

Ces opérateurs, membres du consortium METISS, ont signé à Maurice le 13 décembre 2017 un accord de construction et de gestion qui a formalisé cette coopération inédite entre des opérateurs traditionnellement concurrents d'un même secteur.

La COI (Commission de l'Océan Indien) a facilité la concertation entre les opérateurs et a activement accompagné la structuration du projet jusqu'à cette signature de l'accord de construction et de gestion. Cette fois, avec la signature du contrat avec ASN et Electra TLC S.p.A., le projet franchit une nouvelle étape significative.

Le câble METISS est une infrastructure ouverte et partagée qui offrira dans le court terme de nouvelles alternatives aux fournisseurs d'accès internet, et assurera un accès à un internet sécurisé, plus rapide et à moindre coût. Disposant d'une vitesse de connexion de 24 000 gigabits/seconde, le câble METISS devrait être opérationnel en 2019.