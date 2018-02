Madagascar: Mialy Rajoelina - Un projet favorisant l'entreprenariat féminin

Ce projet favorise l'utilisation de l'éthanol combustible comme substitut au charbon de bois. L'ex-Première Dame vise surtout à encourager l'entreprenariat féminin, soutenir le leadership des jeunes et encourager l'insertion des groupes minoritaires dans le sens du développement durable et inclusif.

« La pollution intérieure des ménages affecte la santé de nos familles, l'avenir de notre génération, la déforestation massive à raison de quatre millions d'hectares par an. Elle affecte aussi l'économie et le revenu des ménages », a déclaré Mialy Rajoelina.

A noter qu'elle a été élue présidente de cette structure pour un mandat de 3 ans lors de ce Forum. Cette initiative convient parfaitement aux actions menées par l'Association FITIA puisqu'elle entre dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement, et veille surtout sur la santé de la femme et de l'enfant.

Tel est l'objectif fixé par Mialy Rajoelina et son « Association FITIA » à travers le projet que l'ancienne Première Dame a présenté à Accra, dans la capitale du Ghana lors du Forum du « Pan African Ethanol Stoves and Fuel Alliance » (PAESFA).

