Afrique: Forum Africain sur la Résilience - La décentralisation effective réclamée par les participants

Bref, la création de richesses doit être faite par le secteur privé, et les services publics doivent être assurés par l'Etat, selon les participants du FAR 2018.

Par ailleurs, d'autres intervenants comme Isaac Foly, PDG de Standard Chartered Côte d'Ivoire, ont mis en avant la nécessité d'inciter la création de richesses, par la création de banques de développement, la formation sur le concept de projet au niveau communautaire, la digitalisation pour réduire les coûts, la création de systèmes de financements à partir des fonds publics, pour les PME et les startups, etc.

Comment faire pour atteindre le bas de la pyramide dans les différentes interventions ? Pour cela, il faut une décentralisation effective. La population doit exercer son pouvoir en réclamant la redevabilité et les contreparties des impôts et taxes qu'ils versent aux collectivités décentralisées », a-t-il indiqué.

Cela a conduit de nombreux pays à la violence politique, ethnique et tribale. Nous devons réfléchir à trouver comment donner espoir aux jeunes. Cela ne peut se faire que par la création de valeur ajoutée, par la création de richesses et d'emplois.

Pour Tertius Zongo, ancien ministre des Finances, également ancien premier-ministre du Burkina Faso, il faudrait que les pays d'Afrique mettent un peu plus d'accent sur l'économie et un peu moins sur la politique. « On a l'habitude d'accorder trop d'importance à la politique.

Donner de la valeur à la terre ! C'est le meilleur moyen de favoriser la croissance dans les pays africains, d'après les panélistes du deuxième Forum Africain sur la Résilience (FAR 2018), organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à Abidjan Côte d'Ivoire les 8 et 9 février dernier.

