Madagascar: Saint Valentin - L'amour vu par Quatuor squad

Ayant comme principal répertoire la musique classique, le groupe explore actuellement de nouveaux univers dans l'objectif de se diversifier telles que les chansons traditionnelles malgaches et les reprises des œuvres des artistes célèbres dans un feeling imprégné et arrangé par le « Quatuor Squad ».

Toujours adepte des répertoires romantiques et baroques, la playlist se fera avec des titres qui ont fait l'âge d'or du mouvement artistique du XVIIIe siècle. Les membres ont un certain faible pour le répertoire romantique et baroque.

Andry Robison et Ravo Raboanarison au violon, Hervais Rabarison à l'alto, et Kiady Rakotomalala: violoncelle, ils nous rappellent quelque peu les Piano guys mais eux, ils font chanter leurs cordes en reprenant des airs du temps.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.