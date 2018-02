Madagascar: Société de sécurité privée - Confusion avec les forces de l'ordre

Outre leurs tenues qui se confondent avec celles des forces de l'ordre, les sociétés de sécurité privée ont aussi tendance à équiper leurs véhicules de gyrophares et à actionner leurs feux de détresse, plus pour se frayer un passage dans les embouteillages que pour des interventions d'urgence.

Avec l'insécurité ambiante où le simple citoyen ne sait plus à quelle sécurité se fier. Qui plus est, certains auteurs d'attaque à main armée portent des tenues de militaires quand ils ne sortent pas carrément de leurs rangs.

Ces derniers ne savent plus si ces hommes portant des rangers, des pantalons « battle dress » ou « be paosy » noirs et des polos bleu ciel sont des agents de sécurité privée ou appartiennent au corps de la Gendarmerie.

« Be paosy ». En tout cas, le fait de voir un agent de sécurité avec des menottes et vêtue d'une uniforme presque similaire à celle des éléments des forces de l'ordre ne peut que semer la confusion dans l'esprit des gens.

Sans parler du fait que les menottes - le plus souvent métalliques et à chaîne - n'ont pas à être passées n'importe comment.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.