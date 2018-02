Cote d'Ivoire: Amadou Koné expose sa vision et sa stratégie d'action

En somme, les sujets sont nombreux et le ministre devra exposer la situation et répondre aux questions qui lui seront posées par les journalistes du groupe de presse.

Le projet du métro d'Abidjan et le train Abidjan-Kaya, pour ce qui est du transport par rails. Au plan aérien, les échanges porteront sur le développement de la compagnie nationale Air Côte d'ivoire, l'extension de l'aéroport d'Abidjan, la liaison directe Abidjan-new York, etc.

Pour chaque secteur, ses activités et les problématiques sur lesquelles les populations attendent d'avoir des éclairages, ou simplement de comprendre le fonctionnement et les contraintes et les solutions apportées ou envisagées.

Le thème du débat est en rapport avec son département ministériel : « Transports en Côte d'Ivoire : réalités et perspectives ». il se déclinera en axes principaux qui composent le secteur. À savoir : transport terrestre, transport maritime, transport ferroviaire et transport aérien suivi des perspectives.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.