Cote d'Ivoire: JIF/Lancement de l'édition 2018 - Mariatou Koné rend hommage au Chef de l'Etat pour "l'attention accordée à la promotion du genre"

Dans cette dynamique mondiale, le thème retenu est : « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural ».

Pour y parvenir, la Ministre Mariatou koné et son équipe multiplient les actions et les plaidoyers. Ces actions du Ministère de la Femme interviennent dans un contexte national marqué par un environnement favorable à la promotion de la femme.

Créer les conditions en vue d'assurer l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. C'est le défi que veut relever cette année, le Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité à l'occasion de la journée internationale de la femme (JIF) célébrée le 08 mars de chaque année.

Outre les femmes venues des milieux rural et urbain, La cérémonie de lancement a également enregistré la présence du coordonnateur du système des Nations Unies, de quelques chefs d'agences onusiennes ainsi que plusieurs autorités administratives, religieuses et coutumières.

L'édition 2018 sera marquée par plusieurs activités sur l'ensemble du territoire notamment des ateliers de formation et de renforcement de capacités, un village JIF, des plateformes d'échanges, des campagnes de sensibilisation et bien d'autres activités. La cérémonie officielle aura lieu le 8 Mars dans la commune de Cocody.

La Ministre Kandia Camara représentant le Vice-Président de la République Daniel Kablan Duncan et la Première Dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara est revenue sur quelques actions fortes du Gouvernement en matière de promotion du genre et d'autonomisation de la Femme.

Saluant les efforts du Gouvernement et les différentes actions menées par l'Etat de Côte d'Ivoire, la Ministre Mariatou Koné a rendu hommage au Président de la République son Excellence Monsieur Alassane Ouattara qui accorde une attention particulière aux questions relatives à la femme notamment la promotion du genre et l'autonomisation.

Le Maire de la Commune de Treichville, le Ministre François Amichia a, au cours de son allocution de bienvenue, salué la mobilisation des femmes et félicité la Ministre Mariatou Koné pour son leadership et son dynamisme. Il s'est dit heureux du choix de sa commune pour le lancement de la JIF 2018.

Il a aussi été question de sensibiliser les populations cibles particulièrement les femmes et susciter leur adhésion et implication aux activités de la JIF.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.