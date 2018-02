Congo-Kinshasa: Chine - Cédric Bakambu attend toujours l'officialisation de son transfert

En RDC, on attend toujours les conclusions de la mission d'enquête spéciale confiée au Russe Dmitri… Plus »

« Cette histoire (de taxe), je l'ai apprise dans les médias. Mais après, cela ne me regarde pas trop, l'argent ce n'est pas le mien, il ne va pas dans ma poche. Ce qui m'intéresse, c'est mon contrat et ma situation », a conclu Bakambu...

Cédric Bakambu a donc été catalogué un peu vite footballeur africain le plus cher de l'histoire. Car le joueur formé à Sochaux (France) et passé par la Turquie (Bursaspor) attend toujours que le club pékinois le présente à la presse locale.

Entre temps, le Congolais s'était rendu en Chine pour parapher un contrat en or avec Beijing Guoan. Sauf que, un mois plus tard, l'officialisation de ce transfert n'a toujours pas eu lieu...

