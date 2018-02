Sénégal: Liverpool - Sadio Mané freiné par son rouge contre City

Auteur d'un triplé contre le FC Porto mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions, Sadio Mané a brillé avec Liverpool et est d'ailleurs le seul joueur sénégalais à avoir réalisé un tel exploit dans cette compétition.

Pourtant cette saison n'est pas la plus facile que connait l'international sénégalais. Avant de revenir à son meilleur niveau, l'ancien joueur de Southampton a été un temps freiné. Et l'un des facteurs qui ont contribué à cela a été son expulsion contre Manchester City cette saison en Premier League. Et c'était lors du match aller, joué chez les Citizens.

Alors que City et Liverpool étaient à 0-0, Sadio Mané filait au but mais percutait Ederson, le portier adverse, en le heurtant au visage avec son pied. Une scène impressionnante qui lui a valu un carton rouge et qui l'avait affecté.

« Oui cela n'était pas mon souhait mais ça s'est passé comme ça », a-t-il confié en zone mixte mercredi après le match contre le FC Porto. « Mais je n'ai jamais douté que je pouvais aider l'équipe et je n'ai jamais cessé de travailler dur », a ajouté le Lion de la Téranga.