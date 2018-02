Guinée: « La politique guinéenne est médiocre, dangereuse et aride » affirme Ismaël Condé du PR PAG

Le Président du Parti de la Révolution Populaire de Guinée (PR PAG); Ismael condé a animé une conférence de Presse ce jeudi 15 février 2018 à la Maison Commune des journalistes sise à Coléah.

Cette rencontre avec les hommes de médias avait pour objectif, dénoncer les violences post électorales causées par des politiques mais aussi et surtout interpeller les leaders des partis à plus de responsabilité pour une Paix durable en Guinée.

C'est pour cette raison le choix du thème : « N'est-il pas temps de réexaminer notre système politique ? » par le président du parti de la révolution populaire de Guinée (PR PAG), ISMAEL CONDE qui pendant plus d'une heure, est revenu sur les conséquences du multipartisme tout en déplorant les récentes violences post électorales enregistrées à Conakry et à l'intérieur du pays : « au départ il y'a eu 26 partis politiques agrées mais aujourd'hui nous sommes à plus de 200 partis politiques. Et depuis nous nous enregistrons des victimes après chaque élection et par quel genre de tuerie ? Et pourquoi ? C'est pour des besoins égoïstes ».

Depuis des années, les Guinéens sont divisés à cause des politiques. Selon le Doyen Ismael Condé compagnon de feu Hamed Sékou Touré, c'est l'avènement du multipartisme en 1992 en Guinée qui a été la source de nombreux conflits communautaires. Car, les partis sont créés sur la base ethnique et non pas par conviction politique : « La classe politique guinéenne est dominée par la vulgarité de l'incitation à l'ethnocentrisme et l'incitation à la violence ; la politique guinéenne n'est pas un idéal pour le combat pour le bonheur du Peuple ; c'est le combat pour être chef, exclusivement chef. C'est une politique médiocre, une politique dangereuse, une politique aride ce n'est pas ça la Démocratie », a-t-il déploré.