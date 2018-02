Afrique: Classement mensuel de la FIFA - Le Sénégal sur le toit de l'Afrique, l'Allemagne reste maitre du monde

Le Sénégal, meilleure équipe africaine. C'est ce qui ressort du classement mensuel de la Fifa publié hier, jeudi 15 février. 27ème sélection au niveau mondial, les «Lions» restent loin derrière la Pologne (7ème) et la Colombie (13ème), ces deux adversaires de la poule H, à la coupe du monde Russie 2018. Un classement mondial qui reste dominé par les champions du monde allemands

Le Sénégal reste sur le toit de l'Afrique. A moins de quatre mois du coup d'envoi de la coupe du monde Russie 2018 (14 juin - 15 juillet), les «Lions» occupent toujours la 27ème station du classement mensuel de la Fifa qui reste dominé par l'Allemagne.

Avec 34 rencontres internationales, dont 28 en Afrique, ce classement évolue peu, et même pas du tout en ce qui concerne le top 15, avec un trio de tête toujours composé de l'Allemagne, du Brésil et du Portugal (qui occupent respectivement les 1ère, 2ème et 3ème places), fait-on remarquer dans le site de l'instance suprême du football mondial.

Plus bas dans le tableau, le Venezuela (48ème, + 4 places), la Hongrie (49ème, + 5) et la Jamaïque (50ème, + 5) intègrent le top 50 aux dépens du Cameroun (51ème, - 6 places), du Ghana (54ème, - 4) et du Burkina Faso (57ème, - 13).

Ces rétrogradations du trio africain, ainsi que d'autres sur le continent, peuvent être attribuées à la fois aux résultats dans les récentes rencontres amicales et à la dévaluation dans le calcul des points liés à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF de l'année dernière.

Mais pour les pays du Continent Mère, il y a également des bonnes nouvelles, comme pour le Congo (88ème, + 8 places) et le Soudan (118ème, + 6 places). La prochaine édition du Classement mondial FIFA sera publiée le 15 mars 2018.