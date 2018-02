Sénégal: Attractivité du territoire et promotion de l'emploi - Le Hcct apporte sa contribution au chef de l'Etat

Le Haut conseil des collectivités territoriales va déposer, sur la table du chef de l'Etat, un rapport de plus de 200 pages portant sur la promotion de l'emploi et l'attractivité du territoire.

Soulignant les étapes qui ont jalonné la production de ce document, Aliou Sow, président de la première Commission du Hcct a rappelé, hier, lors de l'Assemblée plénière d'adoption de ce rapport, que l'institution avait commis des groupes d'experts et des universitaires de Saint-Louis, Bambey et Dakar.

Elle avait aussi entendu 19 personnalités issues des différents secteurs intervenant dans la promotion de l'emploi et l'attractivité de territoire dont le patronat, les partenaires techniques et financiers du Sénégal et les autorités étatiques. 5 auditions ont eu lieu en commission.

«Nous avons exploité l'ensemble des résultats des travaux des groupes d'experts commis. Nous en sommes arrivés à élaborer une contribution du conseil sur l'attractivité du territoire et la promotion de l'emploi», a souligné Aliou Sow.

Le document contient 102 recommandations. Selon Dr Sow, il s'agit de «recommandations précises, pragmatiques et réalistes qui peuvent accompagner le chef de l'Etat dans la mise en œuvre de la politique qu'il a définie pour le Sénégal et pour les Sénégalais pour avoir des résultats plus rapides et conformes aux préoccupations des populations».

En plus de cette contribution, le Hcct a également élaboré une recommandation sur les pôles territoires. «L'Acte 3 de la décentralisation doit connaître une deuxième phase qui va porter sur le financement de la décentralisation, mais également sur la promotion des pôles territoires. Le Hcct s'est penché sur la question et proposé des formes d'organisation, de financement, d'animation d'orientation», a expliqué le président de la première commission.

Un avis a été aussi élaboré sur la Fonction publique territoriale. « Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux dans le cadre des recommandations des Collectivités locales.

Après avoir auditionné toutes les entités, nous avons élaboré un avis avec des solutions concrètes», a souligné Dr Sow qui a ajouté que l'institution va produire un autre avis qui porte sur la réforme du fonds d'équipement des Collectivités territoriales.