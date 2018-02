Sénégal/Tunisie: Adel Chedli voit El Hadj Diouf mener une carrière politique à la George Weah

"Moi, j'ai beaucoup de respect pour le footballeur et l'homme même si parfois il a une grande gueule qui tire sur tout ce qui bouge", a déclaré Chedli dans un éclat de rire, estimant que c'est cela aussi qui fait la "force" et le "charme" de El Hadj Diouf.

"Qu'on me dise quels sont les Africains qui ont quitté le bled et joué dans un grand club comme Liverpool", a-t-il interrogé, avant de répondre : "Non, sérieusement, il a fait une grande carrière".

"Quand on discutait avec lui c'est : ma famille, mon pays, et s'il reste encore déterminé, je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas en politique ce qu'il a fait en football", a-t-il dit

"Déjà, au début de sa carrière, il était déterminé à faire changer positivement les choses, et je n'ai pas été surpris de le voir faire actuellement de la politique", a rappelé l'ex-international tunisien, qui a pris part à deux phases finales de Coupe du monde avec les Aigles de Carthage, en 2002 et 2006.

