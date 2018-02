Sénégal: Organisation d'élections transparentes, modification du code électoral... - BBY «recadre» l'opposition

Pour autant, et prenant à témoin l'opinion nationale comme internationale, l'instance exécutive de Bennoo Bokk Yaakaar invite ses militants comme les populations à rejeter les « affabulations de l'opposition, à redoubler de vigilance et à renforcer leur unité dans la mobilisation la plus large pour le triomphe, dès le premier tour, du candidat de Bby, le Président Macky Sall, à la présidentielle de 2019 ».

Et d'arguer : « Ainsi, elle parle déjà de modification du code électoral avant que sa revue ne soit entamée, et avant même que les résultats de la concertation sur le processus électoral ne soient connus ».

Qui plus est, ont dit les tenants du pouvoir, «Elle est à ce point empêtrée dans son nihilisme qu'elle continue de ressasser les amertumes de ses défaites successives au référendum de 2016 et aux législatives de 2017 ».

