Sénégal: Suivi du programme national de développement sanitaire - Diouf Sarr pour la mutualisation des ressources

Et de poursuivre : «la mortalité et la morbidité liées au défaut de la prise en charge des urgences et de la référence contre référence, constituent à bien des égards un problème prioritaire de santé publique et de développement».

«S'intéresser aux urgences, c'est s'intéresser à l'ensemble du fonctionnement du système de santé et au rapport avec la population en termes d'accueil et d'offre de soins», fait savoir le ministre.

Dans le but de créer les conditions de soins pour tous, le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a appelé les partenaires financiers, à la mutualisation des ressources qui demeure selon lui, aujourd'hui, la seule voie incontournable pour relever le défi d'aller vers la couverture universelle.

