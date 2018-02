Financé à hauteur de 3 milliards de francs par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture(FAO), avec l'appui technique du Centre de Suivi Ecologique (CSE) et l'Agence National de l'Aviation Civile et de la Météorologique(ANACIM), a procédé hier, à la validation de l'étude sur les changements climatiques au cours d'un atelier.

Avec comme thème «diagnostic des menaces, des contraintes et des opportunités liées au changement climatique et aux savoirs endogènes en matière d'adaptation dans la zone sylvo- pastorale, le bassin arachidier et le Sénégal oriental ». Cette étude vise à pallier les effets des aléas climatiques sur les populations impactées.

En effet, il est ressorti de l'étude menée par Centre de Suivi Ecologique (CSE) et l'Agence National de l'Aviation Civile et de la Météorologique(ANACIM) sur les aléas climatiques, qu'au Sénégal, plus de 80% des ruraux dépendent de la saison pluvieuse pour assurer leur sécurité alimentaire. Ainsi, les perturbations intervenues sur les facteurs climatiques ont des conséquences notoires sur les modes de vie des populations et sur leurs activités socioéconomiques.

Cela d'autant plus que les ménages sont confrontés à des situations de risques et de forte vulnérabilité du fait de la baisse du régime pluviométrique, de l'accroissement de sa variabilité intra et inter-saisonnière, de l'augmentation de la température de l'air ambiant et de l'augmentation de l'occurrence des évènements extrêmes. Ces aléas climatiques impactent fortement les populations en général et celles du monde rural en particulier.

Pour pallier cette situation, la FAO a dégagé une enveloppe de 3 milliards en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés agro-sylvo-pastorales.

A ce propos, le conseiller technique du ministre de l'environnement et du développement durable, Racine Diallo renseigne que «les défis à révéler face aux changements climatiques, c'est de s'adapter, il faut avoir une bonne information sur les changements climatiques pour permettre aux producteurs d'adapter leur système de production agraire, pastorale, forestière pour qu'ils ne soient pas pris de cours.

Une anticipation permettrait aux producteurs de se réajuster par rapport à leur productivité agricole». Quant au coordonnateur du projet pour la FAO qui est le principal bailleur de fonds pour cette étude, Makhfouss Sarr, il informe que «l'approche qui est promue par la FAO c'est les champs écoles de producteurs qui sont des approches de transfert et de partage des connaissances qui puissent apprendre à ces communautés de base d'appré- hender les changements climatiques ».

Et de poursuivre «le projet est financé à hauteur de 3 milliards sur une période de 6 mois de terrain pour permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir communiquer et échanger les informations sur les changements climatiques». Par rapport à cette étude, le représentant de l'ANACIM, Omar Konté est revenu sur le rôle dé- terminant de son agence pour pouvoir cerner les aléas climatiques.

«Pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, il est bon de pouvoir intégrer les informations météo, que les producteurs puissent avoir accès à l'information météo. S'ils savent comment le climat sera, ils pourront mieux prendre les décisions et mieux réajuster leurs décisions », conseille-t-il.