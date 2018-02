Sénégal: Procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - L'Etat réclame 6,830 milliards de FCfa à Khalifa Sall

L'Etat du Sénégal réclame 6,830 milliards de FCfa à Khalifa Sall et à ses co-prévenus pour la réparation du double préjudice qu'il a subi dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Après une pause de 24 heures, le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar a repris hier. L'agent judiciaire de l'Etat (Aje) Antoine Diome a commencé sa plaidoirie en s'employant à démonter les arguments de Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar et de ses coprévenus.

L'Aje a axé son argumentaire sur le double préjudice qu'a subi l'Etat du Sénégal dans cette affaire : un préjudice moral et un autre matériel.

Depuis le début du procès, le maire de Dakar et le directeur administratif et financier (Daf) de la ville, Mbaye Touré, persistent à dire que les sommes d'argent pour lesquelles ils sont poursuivis constituent des fonds politiques. Mais Antoine Diome ne partage pas cet avis.

Selon lui, si l'argent était des fonds politiques qui étaient décaissés, les prévenus n'auraient pas besoin de produire de fausses factures de riz et de mil pour pouvoir faire de nouveaux décaissements.

Pire, ajoute l'Aje, ils ont encore payé de la Tva. Ce qui ne peut pas se faire dans le cadre de fonds politiques. M. Diome de rappeler, devant la barre, qu'il n'existe pas deux caisses de l'Etat.

Il n'y a qu'une seule et unique caisse. C'est pourquoi, il y a « la notion d'unité de caisse ». « Le receveur-percepteur municipal ne dépend pas de la ville de Dakar. C'est un agent de l'Etat. Si la ville avait sa propre caisse, elle n'aurait pas besoin de fournir de fausses pièces pour faire des décaissements », indique Antoine Diome.

L'agent judiciaire ajoute que le receveur-percepteur n'allait jamais décaisser cet argent si on ne lui avait pas présenté des pièces justificatives. Malheureusement, ces pièces ne sont rien d'autres que de fausses factures.

« Quand l'Etat l'a su, il a tout de suite arrêté les décaissements. Si vous n'aviez pas produit de fausses factures, l'argent n'allait jamais sortir du Trésor.

De faux justificatifs ont servi aux décaissements de la caisse d'avance de la mairie de Dakar », accuse l'agent judiciaire de l'Etat.

Selon lui, le comptable matières à la ville de Dakar est venu conforter la thèse selon laquelle de fausses factures de riz et de mil ont été produites pour alimenter la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Dans son témoignage, explique-t-il, M. Diagne a avoué qu'il n'a jamais reçu du riz et du mil. « La ville de Dakar est un démembrement de l'Etat. Elle est autonome. Mais, cette autonomie est limitée. S'il y a aujourd'hui un incident à la ville de Dakar, c'est l'Etat qui doit y faire face.

Je vous parle d'un Etat unitaire. La mairie de Dakar n'a pas un statut juridique. Il n'y a qu'un seul Etat au Sénégal », ajoute l'agent judiciaire. Celui-ci demande la somme de 6,830 milliards de FCfa pour la réparation des préjudices subis par l'Etat : 1,830 milliard de FCfa pour le préjudice matériel et 5 milliards de FCfa pour le préjudice moral.

ME THOMAS AMICO, AVOCAT DE L'ETAT : « CE PROCÈS N'EST PAS POLITIQUE, IL EST JUDICIAIRE »

L'avocat Me Thomas dément toute ingérence politique dans le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Selon lui, le procès du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, n'est pas politique comme l'a toujours répété ce dernier.

Me Amico qui a fait sa plaidoirie devant le tribunal indique que « ce procès est judiciaire et qu'il restera dans les annales de l'histoire ». Pour lui, personne ne doit parler d'un procès politique car « le tribunal n'est pas composé de marionnettes. Et les juges ne sont pas des marionnettes ».

Ces propos de l'avocat français qui défend les intérêts de l'Etat du Sénégal dans le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar ont fait bondir un avocat de la défense, Me Ousseynou Fall, qui s'est exprimé en ces termes : « Maîtrisez vos propos ! Il ne faut pas insulter. Soyez correct car vous parlez à des pères de familles ». Malgré tout, l'avocat français a continué sa plaidoirie.

L'avocat indique que dans cette affaire, les faits de détournement et d'escroquerie sont constitués. « Cette qualification de fonds politiques, c'est habiller le détournement de l'argent destiné aux Dakarois et Dakaroises », accuse Me Amico.