Sénégal: Polémique autour de l'accord sur le gaz sénégalo-mauritanien - Macky «tacle» Idy

Le président de la République n'a pas mis longtemps à répliquer à l'interpellation du leader de Rewmi, Idrissa Seck, qui lui avait adressé, ce mercredi, une lettre le sommant de rendre public le contrat gazier signé entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a tout juste une semaine.

Profitant de son open presse avec le président libérien Georges Weah, Macky Sall a tout bonnement taclé l'ancien Premier ministre tout en signifiant que l'Accord de coopération intergouvernemental (Aci) portant sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin (Gta) va suivre toute la chaîne avant sa promulgation.

Interpellé en effet sur la demande d'Idrissa Seck, ce jeudi, en marge de sa conférence de presse commune avec le président George Weah, Macky Sall a déclaré : « Cet accord va suivre toute la chaîne, ce n'est pas fini. Il faut que ça vienne en Conseil des ministres dans chacun de nos deux pays et nos parlements vont le ratifier.

A la suite de quoi, les présidents le promulguent. On ne peut pas avoir des débats sur des non-sujets ». Se faisant dans la foulée mordant à l'adresse d'Idrissa Seck, le patron de l'Apr et non moins chef de l'Etat indiquera : «Les Etats sont organisés, c'est ne rien comprendre des relations internationales que de croire qu'un Etat va signer un accord international et que cet accord soit secret. C'est méconnaître le mécanisme de l'Etat. L'accord doit être ratifié et promulgué en dernière instance par le président de la République ».

Et Macky Sall de se faire docte : « quand on parle de ratification, on retourne l'accord aux représentants du peuple (que sont) les députés...

Cet accord va donc être présenté très prochainement au Conseil des ministres qui va l'adopter, et le président de la République va l'envoyer au Parlement qui va en discuter en public.

Le gouvernement représenté par le ministre des Affaires étrangères sera là-bas pour répondre au Parlement pour expliquer les tenants et aboutissants de cette affaire ».

En conclusion, Macky Sall enfoncera le clou : «Je ne comprends pas pourquoi on pose des questions sur des choses qui ont été faites publiquement. Depuis des mois, les experts, les ministres ont travaillé et les arbitrages ont été faits par les chefs d'Etat ».

Pour rappel, ce mercredi, l'ancien Premier ministre et leader de Rewmi Idrissa Seck a demandé au président Sall, dans une lettre, de publier par souci de transparence l'accord bilatéral sur le gaz que le Sénégal a signé avec la Mauritanie, vendredi dernier. Un accord qui porte sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin, à cheval sur la frontière maritime des deux pays.

IDRISSA SECK REVIENT A LA CHARGE : «M. le Président, ne fuyez pas le débat (... )»

«Monsieur le Président de la République, ne fuyez surtout pas le débat sur cette question (pétrole et gaz-Ndlr) qui engage le présent et l'avenir de tous les Sénégalais» a déclaré l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck, dans un communiqué laconique parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien en réponse à la sortie-réplique de Macky Sall contre son interpellation sur le contrat gazier Sénégal-Mauritanie.

Et le président du Conseil départemental de Thiès d'ajouter : «Ce que je vous demande, c'est de publier le contenu de l'Accord que vous avez déjà signé dans le secret».

«Ce que vous décrivez est le processus "normal" d'approbation des accords internationaux prévu par notre Constitution». Pour terminer Idrissa invite Macky Sall à «ne pas occulter la question Petrotim».