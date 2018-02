Sénégal: Me Baboucar Cissé - «Les prévenus sont coupables et il convient de les condamner»

Poursuivant sa plaidoirie, l'avocat de l'Etat a par ailleurs estimé que «l'infraction d'association est bien établie» et «indiscutable».

«La véritable organisation mafieuse au niveau de la ville de Dakar est un fait bien démontré ici, puisque quand Khalifa a été élu à la ville de Dakar, il a trouvé Monsieur Mbaye Touré.

Ce dernier est allé voir le nouveau maire pour d'abord le féliciter pour sa brillante élection avant de lui faire part du mécanisme mis en place pour le décaissement frauduleux de l'argent de la caisse d'avance.

Mais Monsieur Khalifa Sall au début avait fait pour dire à son Daf que cette méthode n'est pas bonne puisqu'il s'agit de faux mais il a fini par céder en décidant de perpétuer cette entreprise de faux», a souligné la robe noire avant d'insister.

«L'infraction d'association est donc établie et il n'est pas discutable, on a mis en place un dispositif visant à décaisser de manière frauduleuse l'argent public».

Poursuivant sa plaidoirie, Me Baboucar Cissé a également indiqué au sujet du délit de faux et usage de faux que ce dernier est «indiscutable» puisque dira-t-il, «les fausses factures existent et le président du Gie a clairement dit qu'il n'a jamais livré de riz encore moins de mil alors que ces factures ont permis à Monsieur Khalifa Ababacar Sall de retirer mensuellement de manière frauduleuse une somme de 30 millions sur la base de fausses factures».

«L'infraction détournement de deniers publics est aussi certain », a-t-il ajouté avec force en rappelant la décision de la Chambre d'accusation qui, selon lui, a déjà circonscrit ce délit.

« Quand Khalifa Sall a été interrogé, sur les 27 questions des enquêteurs de la police, il n'a répondu que 5 et pour le reste, il a préféré garder un silence coupable.

L'infraction de complicité est aussi manifestement constituée parce que l'établissement des fausses factures n'a été possible que par l'aide de certaines personnes renvoyées devant votre tribunal.

Et l'Ige avait dans son rapport demandé l'ouverture d'une information judiciaire parce qu'elle a constaté qu'il n'y a jamais eu livraison de riz ou de mil malgré le décaissement mensuel de 30 millions. Il s'agit d'une affaire assez simple et je l'ai toujours dit. Les prévenus sont coupables et il convient de les condamner», a-t-il conclu.