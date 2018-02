Il faut rappeler qu'Oxfam est une ONG basée en Grande-Bretagne. Elle est au cœur d'un scandale après des révélations sur le recours à des prostituées et de potentiels abus sexuels commis par certains membres de son personnel en Haïti, au Tchad et au Soudan du Sud.

Dans un communiqué lu par Rfi, Desmond Tutu se dit «profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possible comportement criminel impliquant des travailleurs humanitaires liés à l'Ong».

Le scandale sexuel qui éclabousse Oxfam n'a pas fini de faire des débats au sein de l'Organisation non gouvernementale. Après les démissions de l'actrice et chanteuse britannique Minnie Driver de son rôle d'ambassadrice et de la directrice gé- nérale adjointe d'Oxfam, Penny Lawrence, c'est au tour du chanteur Baaba Maal et de l'ancien archevêque sud-africain, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix (1984) de rendre le tablier.

