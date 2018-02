Sénégal: De bonnes perspectives de coopération économique

Comme il l'a répété hier lors de la conférence de presse conjointe qu'il a animée à Dakar avec son hôte et mentor, le président Macky Sall, le Libéria est en droit d'attendre un soutien fort du Sénégal car les chantiers qui l'attendent sont immenses. Les indicateurs sociaux du Libéria inquiètent les économistes mais son potentiel minier et agricole attire les investisseurs.

Dans un contexte sous régional marqué par l'inclination de la Cedeao à maintenir la paix dans son espace et à y promouvoir la démocratie, l'engagement de la mission des nations-unies au Libéria (15.000 casques bleus) depuis 2003 a permis de dérouler une transition politique qui a débouché sur l'élection en janvier 2006, de Mme Ellen Johnson Sirleaf à la présidence de la République devant son adversaire au second tour, Georges Weah, premier africain ballon d'or européen, fondateur du Congrès pour le changement démocratique (Cdc).

Sans doute, fait-il partie de ceux qui ont démocratiquement porté au pouvoir le président Georges Opong Weah, jouant la partition du citoyen-électeur dans un pays en plein renouveau, ce que les hommes lui avaient refusé au cours des vingt dernières années, avec deux guerres civiles à la clé, 9 accords de paix et 13 cessez-le-feu, une force d'interposition de la Cedeao (Ecomog), une Mission spécifique des nations-unies, de nombreux massacres et atrocités, dont l'absurdité a été dénoncée par feu Ahmadou Kourouma en 2000 dans « Allah n'est pas obligé ».

Birahima ne porte plus sa kalachnikov en bandoulière et ne vit plus « dans un camp limité par des crânes humains hissés sur des pieux et gardé par des enfants soldats ».

