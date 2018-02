Rwanda: Laura Flessel, ministre française, vante la «diplomatie du sport»

Le président rwandais Paul Kagame avait fait un déplacement à Paris en 2015 sans pour autant rencontrer son homologue. Cette visite aujourd'hui est donc symbolique et semble être un premier pas vers des rapports plus apaisés entre les deux pays.

Cette visite, si elle est officielle, reste néanmoins discrète. La ministre Flessel parle même d'« humilité », afin de se réunir autour de « projets communs » et de « l'intérêt général », a-t-elle expliqué. C'est la première visite d'un officiel français en fonction depuis 2010. La France et le Rwanda ont traversé plusieurs années de relations compliquées.

Ce qu'a confirmé la ministre française parlant de « diplomatie du sport » grâce à « un ministère de plein exercice », a souligné Laura Flessel. La ministre française a visité ce vendredi matin le mémorial du génocide. « Aujourd'hui par le prisme du sport on parle de paix, on parle de création d'un futur pour nos jeunes », a-t-elle souligné.

Julienne Uwacu a évoqué un premier pas qui pourrait ouvrir plus de portes. Leurs discussions se sont concentrées sur les possibles échangés en termes de formation, mais aussi de partenariats publics et privés. Elle a aussi évoqué la force du sport.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.