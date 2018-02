Congo-Kinshasa: Cinq journalistes molestés dans une manifestation étudiante

Selon plusieurs sources, les journalistes Pacifique Mahamba et Benjamin Kasembe (Blessing Fm), Emmanuel Balole Bwami (RTNC), Patcheko Kavundama (Télé 50) et Patrick Kyaha (B One), ont été violement attaqués le 13 février 2018 par un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur du commerce (ISC) et de l'Université de Goma (UNIGOM) alors qu'ils couvraient une manifestation menée par les élèves de ces deux écoles.

Cinq journalistes ont été violemment molestés à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu en République démocratique du Congo le 13 février. La FIJ et son affilié le Syndicat National des Professionnels de la Presse demandent aux autorités de veiller au respect de la liberté de la presse et les enjoint à poursuivre les responsables de ces attaques.

