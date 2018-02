Mauritanie: Communiqué du conseil des ministres

communiqué de presse

Le conseil des ministres s'est réuni le Jeudi 15 février 2018 sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.

Le conseil a examiné et approuvé le projet de loi relatif à la chasse et à la gestion de la faune.

Le conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration de l'Office de Gestion des Biens Gelés, Saisis et Confisqués et du Recouvrement des Avoirs Criminels.

-Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2009-158 du 29 avril 2009, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut Supérieur de l'Enseignement Technologique de Rosso.

-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration de l'Institut Supérieur de l'Enseignement Technologique de Rosso.

-Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV).

-Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2016-082 du 19 avril 2016, modifié, portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

-Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya de Nouakchott-Sud au profit de la Société Elite Agro Mauritania Sarl.

-Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya du Tagant au profit de l'usine RAHMA de conditionnement des dattes et des aliments de bétail.

Dans le cadre de la visite qu'il a effectuée, mardi 13 février 2018, pour l'Institut Pédagogique National (IPN), Le Président a tenu à féliciter l'ensemble des cadres et personnel pour le travail énorme et distingué qu'ils accomplissent afin d'améliorer la rentabilité de cette importante institution Pédagogique.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

La Ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative aux progrès réalisés par notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Malabo 2014 (Rapport biennal 2015-2016).

Il ressort du cumul général des indicateurs de performance enregistrés dans le cadre de cette revue biennale que notre pays occupe la 8ème place au niveau des pays africains et la 2ème place au niveau de l'Afrique du Nord.

Enfin, le conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines

Administration centrale

Direction du Suivi des Projets et de l'Environnement

Directeur Adjoint : Salama Ould Salama Ould Hafed.

Ministère des Relations avec le Parlement et la Société Civile

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission : Mohamed Lemine Ould Ivekou, Professeur.

Administration Centrale

Direction du Développement de l'Audiovisuel

Directeur : Cheikh Tijani Ould Baba, Journaliste, précédemment directeur Adjoint à la même direction.