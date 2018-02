Congo-Brazzaville: Canal+ Congo réduit le prix du décodeur

Ainsi, en plus d'offrir des programmes adaptés à chaque membre de la famille également disponibles en replay sur My Canal, le groupe vient d'acquérir auprès de la Fédération internationale de football association les droits de retransmission de l'intégralité des matchs de la Coupe du monde Russie 2018.

« Les équipes de Canal+ vont bientôt s'investir en Afrique centrale afin d'offrir aux abonnés un contenu des réalités culinaires, documentaires et cinématographiques qui ne parleront que de l'Afrique centrale car mon métier, c'est de vendre Canal+ au Congo. Plus de projets d'émission sont envisagés », a ajouté le directeur général de Canal+ Congo.

Pour seulement 10 000 FCFA pour le décodeur et 10 000 FCFA pour la formule Evasion, les nouveaux abonnés auront accès à plus de cent quatre-vingts chaînes et services dont Novelas TV, Nollywood TV, Trace Africa, TV5 Monde et France 24 y compris les chaînes locales », a expliqué Benjamin Belle.

