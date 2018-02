Des figures de coach en relations sentimentales, perte de poids, entrepreneuriat et autres « motivateurs de vie » se multiplient, notamment sur Facebook, et totalisent des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Parmi ces stars du net, Zach Mwekassa, près de 400 000 followers sur Facebook ou encore Rosy Mekomou d'Ickonga Lifestyle (environ 130 000 followers).

Cette passion de voir les vies être transformées réellement m'habite. », souligne la mère de six enfants, auteur de vidéos d'inspiration, du livre « Authentique », paru l'an dernier, et de nombreux cours.

« Le coaching est un accompagnement individualisé durant un passage délicat de sa vie. C'est un encadrement qui permet d'aller de l'avant, d'accueillir le changement et de transformer ses comportements. Il s'agit pour moi de donner des stratégies pour améliorer sa vie, entreprendre et devenir la meilleure version de soi-même », explique « Coach Sonia ».

Sonia Mabiala, plus connue maintenant sous le nom de « Coach Sonia », s'est lancée l'an dernier dans une tournée internationale de conférences qui, après Paris (Palais des congrès) et le Canada, investira les salons de l'Hôtel Radisson Blu M'Bamou Palace de Brazzaville, de 15 h à 20 h, afin d'aborder tous les problèmes auxquels sont confrontées les femmes d'aujourd'hui: difficultés de couple, poids des fausses croyances religieuses et des traditions limitantes, relations homme-femme, déficits d'estime personnelle, etc.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.