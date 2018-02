Congo-Brazzaville: Félicien Mabika publie "Rupture ou révolution culturelle en République du Congo"

L'ouvrage de quatre-vingt-quatorze pages, édité à l'imprimerie Saint-Paul et réparti en cinq grands axes et plusieurs chapitres, invite le Congo et ceux qui l'habitent à une prise de conscience pour un changement de comportement.

La publication de "Rupture ou révolution culturelle en République du Congo" intervient après celle de "Complainte du Congo-Brazzaville" aux éditions AMA et préfacé par feu le Pr Antoine-Marie Aïssi.

Enquête sans concession, ce nouveau livre de Félicien Mabika vient à point nommé, au moment où le Congo prend un tournant décisif de son parcours. Il y a des mots à la une comme : rupture, rigueur, responsabilité; des maux à combattre tels corruption, pourrissement, pauvreté.

Préfaçant cet ouvrage, Emile-Aurélien Bongouandé commence par féliciter son auteur pour avoir osé aborder un sujet qui s'inscrit dans ce qui peut être appelé « vastitudes et libertés du monde de la pensée politique ».

Un sujet qui soulève des controverses en spirales. A travers "Rupture ou révolution culturelle en République du Congo", il est observé que ce qui devait arriver est arrivé fatalement.

Dans son livre, Félicien Mabika s'intéresse à une question d'actualité, hautement politique. Il fait, avec le naturel et le courage qui le caractérisent, l'état des lieux de la sphère politique, la société civile, l'administration, des confessions religieuses et de la cité congolaise.

Il propose des remèdes aux différents maux qui minent la société congolaise en perte de repères qui, jadis, faisaient sa fierté.

Ce livre est aussi une enquête sans concession, une confrontation entre la réalité vivante congolaise et l'observation critique de l'auteur, une contribution relative à la mise en œuvre du vibrant appel sur la "Rupture" qui, pour l'auteur, doit correspondre à un changement profond de mentalités.

« Nous vous remercions, amis lecteurs, de partager simplement les vues qui sont mises à votre disposition, une certaine façon de nous voir plus conséquents, de nous demander à quelle vérité nous ouvrir. A chacun d'être là, d'être présent à les éprouver de l'existence, et en les transformant, à devenir plus fièrement congolais. », conclut le préfacier.

Dans son introduction, l'auteur écrit que de 1989 à 2017, la jeune démocratie congolaise a 28 ans (deuxième expérience du multipartisme au Congo).

Pendant cette période, le pays a organisé trois élections présidentielles ; cinq élections législatives ; cinq élections locales ; cinq élections sénatoriales. Dans le même temps, le Congo a connu trois Constitutions et deux régimes politiques : un présidentiel et deux semi-parlementaires.

Le 15 août 2010, la République du Congo a célébré son cinquantième anniversaire avec un bilan positif malgré les affrontements armés de 1959, 1997, 1998 et de 2002 dus à la bêtise humaine.

Comme on le constate, la République du Congo se cherche encore en matière de démocratie, même si, il faut le reconnaître, quelques bases solides sont posées. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier.

Rappelons que dans son premier ouvrage, l'auteur a choisi un style idoine où le Congo-Brazzaville, terre et mère nourricière, s'adresse directement à ses fils et filles indignes afin qu'ils cessent de le trahir. A la manière des griots africains, le Congo- Brazzaville décline son identité en restituant sa genèse et son histoire. Il délivre à ses filles et fils un message patriotique puissant.

Devant Dieu, il menace et invite ses enfants à tourner résolument le dos aux antivaleurs, par une véritable révolution culturelle, pour que vive le Congo, afin que s'accomplissent la bonne gouvernance, le progrès et le développement.

Qui est Félicien Mabika ?

Né le 15 juin 1957 à Ditsandou, dans l'actuel district de Nyanga, département du Niari, Félicien Mabika est ingénieur des chemins de fer au Chemin de fer Congo océan.

Il a assumé plusieurs fonctions techniques, administratives aussi bien dans l'administration que dans les mouvements associatifs et politiques du pays.

Il a participé à plusieurs temps forts de la vie de la nation : Conférence nationale souveraine, Dialogue national sans exclusif, etc.

Ancien préfet de la région du Niari entre 1998 et 2000, Félicien Mabika est actuellement commissaire à la Réconciliation nationale au Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo, à la présidence de la République. Il est chevalier dans l'ordre national de paix.