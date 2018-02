Tunisie: Les crocs acérés !

Que le fossé qui la sépare des têtes d'affiche n'était pas un obstacle insurmontable. Que le gouffre financier du club pouvait être soldé à terme. Les irréductibles parmi les Clubistes ne s'y sont pas trompés. Un grand club ne meurt jamais.

Et après la belle série en cours, on a vu de la joie chez eux, pas de fanfaronnade ! Ce faisant, le miracle clubiste est-il appelé à s'inscrire dans la durée ?

En clair, peut-on, pour autant, imaginer le Club Africain renverser l'Espérance Sportive de Tunis au terme du derby de la capitale ?

Sur ce, c'est une évidence : le CA va entamer cette manche retour affamé. Les crocs acérés et le couteau entre les dents ! Sauf que l'EST est le leader de la compétition.

Il a même écrasé et écarté toute concurrence à ce niveau.

Il a pris le large au classement et semble en pleine possession de ses moyens. Bref, l'Espérance dispose d'une telle avance qu'il est impensable qu'elle puisse la dilapider.

Sans vouloir égratigner les concurrents traditionnels, disons que attraper l'EST, solidement ancrée en tête, relèverait de l'exploit. Revenons maintenant au derby.

Là, la donne est différente. Sur un match tout est possible.

Et puis, le CA est en net regain de forme. Il a tout d'abord battu les deux autres postulants que sont l'Etoile et le CSS, sans oublier sa série en cours de quatre victoires de rang. On sait aussi avec quelle minutie Bertrand Marchand prépare ce genre de choc.

Difficile, donc, de ne pas croire que le piège est déjà parfaitement monté. Reste au gros poisson de mordre à l'hameçon !

Alors, le CA sera peut-être avantagé devant un public tout acquis à sa cause. Pour le reste, la vérité du terrain tranchera.

Bien avant le changement salutaire à tous les étages, l'ampleur du chantier clubiste était gigantesque, pour ne pas dire insurmontable.

Voir le CA renaître de ses cendres restait une hypothèse que les puristes n'envisageaient pas de sitôt. Mais pour s'y atteler et ne rien regretter par la suite, les Clubistes ont pris des risques et ont fait preuve d'audace. Exit les caciques, les délateurs et les imposteurs. Place à la rigueur et à la fermeté même.

Il faut comprendre que c'était là précisément que le bât blesse.

Le poids de l'histoire

Ce n'est sans doute pas pour rien que le derby attise la rivalité et déchaîne les passions. D'autant qu'il existe plus d'une centaine de précédents. Tantôt, l'incendie se propage à une telle ampleur dans telle défense. De temps à autre, c'est l'arrière-garde adverse qui est noyée et submergée par la vague d'en face.

Bref, le derby sera probablement difficile. Peut-être même s'accompagnera-t-il d'une dose de stress rarement vue pour deux clubs qui caracolent. L'un abordant la phase retour nanti d'un tel ascendant mathématique. L'autre espérant inscrire sa dynamique actuelle dans la durée. Pour le CA, les observateurs son unanimes.

L'équipe possède depuis quelque temps un vécu tant collectif qu'individuel de nature à lui permettre de survivre au prochain derby. Sa principale mission sera aussi de maintenir ce match retour dans un cadre rationnel. Ne pas laisser une quelconque forme de folie s'emparer des débats.

Se montrer revanchard plus qu'il n'en faut peut se retourner contre vous (aveuglé par la vengeance !). Nul doute que le CA en a largement les moyens, malgré la grandeur de son hôte.

Après avoir constaté, un brin ébahi, il faut bien l'avouer, les démonstrations de force du CA face à respectivement l'USM et la JSK, nul doute que ce sera du 50/50 entre le leader « Sang et Or » et le poursuivant clubiste. Car, depuis peu, le CA s'affirme et régale dans tous les compartiments du jeu : agressivité, discipline tactique, homogénéité du bloc, etc.

La recette est là même depuis quelque temps. Le CA marche sur la rencontre et l'adversaire démissionne à terme.

Comment imaginer que cette même formation, aux abois il y a quelques mois, puisse soudainement retourner la situation ?

C'est tellement inespéré que ça paraissait illusoire pour les nombreux sceptiques du début de saison.

Volet tactique, Bertrand Marchand a choisi de tenter le tout pour le tout avec un 4-3-3 plein d'audace. Il expose, certes, un peu plus sa défense, mais avec beaucoup plus de munitions et de minuties surtout.

Maintenant, une victoire, fût-elle étriquée, lui suffira pour dissiper les derniers doutes hérités de l'ère révolue du lombard Marco Simone !