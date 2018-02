Congo-Brazzaville: Lutte contre le terrorisme - Les jeunes musulmans du Congo récusent les actes fondamentalistes

Attachés à l'éthique de leur religion, les jeunes musulmans du Congo ont assuré les responsables de l'organisation juvénile du Parti congolais du travail qu'ils ne font et ne feront jamais partie de ces musulmans extrémistes, affirmant, par ailleurs, que le Conseil supérieur islamique du Congo veille aux enseignements du Coran, aux actions et actes posés par chaque musulman.

L'entretien entre les jeunes musulmans du Congo et les responsables de la FMC, dirigés par leur premier secrétaire, Juste Bernadin Gavet, a porté essentiellement sur la vulgarisation de l'interpellation du chef de l'Etat, faite dans son dernier discours à la nation, dans lequel il invitait les organisations religieuses à plus de responsabilité pour garantir la paix et la quiétude sociale.

