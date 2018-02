Tunisie: Qui a raison ? Qui a tort ?

«Et même dans ce cas, la Ctaf n'a jamais évoqué que le Gafi a classé la Tunisie comme pays non coopératif et à haut risque», affirme le porte-parole du gouvernement.

M. Dahmani a insisté également sur l'engagement du gouvernement dans l'application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en réponse aux accusations formulées lors de la réunion à l'ARP quant à un certain laxisme du gouvernement sur cette question. Il a indiqué qu'au contraire, la présidence du gouvernement a été toujours réactive et engagée.

Même quand nous avons pris connaissance du fait que l'Union européenne compte classer la Tunisie dans cette liste noir, la Ctaf nous a assuré, dans une correspondance datant du 18 décembre dernier, que le communiqué final de l'AG du Gafi ne stipule pas que la Tunisie figure parmi les pays non coopératifs et à haut risque», explique-t-il.

Iyed Dahmani, porte-parole du gouvernement, a signalé la situation de déni dans laquelle s'est trouvée la Ctaf, insistant sur le fait que le Groupe d'action financière (Gafi) n'a pas classé, dans son assemblée générale tenue en novembre dernier en Argentine, la Tunisie comme pays non coopératif en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

