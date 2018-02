Tunisie: L'éco-construction fait de plus en plus d'adeptes

Mourad Najar, ingénieur et directeur d'une société de construction modulaire industrielle métallique à Soliman (Nabeul), n'a pas caché son enthousiasme en marge de ce salon. «Nous avons réalisé pour le compte de Français un établissement scolaire modulaire métallique en quinze jours.

Ils ont été épatés par le résultat et la vitesse d'exécution». Vivre dans une maison écologique est un rêve qui peut devenir réalité en Tunisie. Une des sociétés présente à ce salon, qui fait fort dans son domaine depuis une dizaine d'années, affiche clairement ses ambitions .

«Nos chantiers sont plus respectueux de la nature. Vous disposez d'un bâtiment plus efficient et plus économe en énergie, qui se recycle facilement à la fin de son exploitation».

Mourad Maâlej, directeur-général d'une société d'isolation pour les bâtiments, souhaite que l'investissement dans le béton évolue vers un mode alternatif qui représente une solution sûre durable et fiable, à savoir celle de l'éco-construction.

Il décrit l'intérêt croissant de son activité dans un contexte de crise économique : «On réalise des panneaux sandwich en béton qui nous font gagner du temps. Une maison de 70 m2 est réalisable en vingt-et-un jours par nos équipes.

Tout se fait plus rapidement». Un obstacle demeure toutefois. Reste à convaincre les gens sur la rentabilité d'un tel projet de maison. La réticence liée au gain existe encore dans les mentalités. Le Tunisien veut limiter son budget de dépenses à l'achat sans considération futuriste ni projection.

Les promesses de demain

Différents thèmes relatifs à l'éco-construction ont fait l'objet d'ateliers au cours de ce salon. L'urbanisme, l'architecture pour une ville durable, l'économie d'énergie, l'énergie renouvelable et le développement de l'immobilier et du tourisme écologique sont parmi les points qui ont été mis en exergue.

Le lendemain, la gestion des déchets et la création d'emplois ont été au centre des débats. L'Agence nationale pour la gestion des déchets a exposé les diverses campagnes de compostage des déchets pour un environnement sain, durable et écologique qu'elle a organisées. Les représentants de l'agence ont vanté les mérites de la maison écolo.

Ainsi, les Journées de l'éco-construction et l'innovation ont mis, cette année, l'accent sur la construction durable avec une mise en exergue du développement durable comme générateur d'emplois.

Une rencontre annuelle qui s'avère aussi une occasion pour réunir les décideurs et les experts de la construction et du bâtiment et les représentants des différentes entreprises dans le but de stimuler la réalisation de futurs projets économiques et écologiques.