Afrique de l'Ouest: Le Sénégal s'éclate devant le Togo

Alors que la communauté togolaise présente dans le stade du Parc des Sports de Treichville croyait son équipe au bout de sa peine, à la mi-temps, les Lionnes sénégalaises insatiables ont encore rugi. Cette fois, Diédhou et NGom ont laissé le soin à Mama Diop (51e) et N'Dèye Awa Diakité (72e) de plumer les Eperviers dames.

A peine sept minutes de jeu, que les Lionnes de la Téranga font parler la poudre (1-0). Un chef-d'œuvre signé Astou NGom (Woman of the match). Les Togolaises entraînées par Kaï Tomety, orgueilleuses ont tenté de réagir. Mais il leur manque encore du métier.

