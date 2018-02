Tunisie: EST bat ESS - Une fin en queue de poisson

EST bat ESS (3-2). Score à la mi-temps (2-1) pour l'ESS.

Le championnat ira-t-il à son terme ? On est en droit de poser cette question alors que chaque nouvelle journée le ton se durcit et les accrochages en dehors du rectangle vert présagent du pire. Il faut tirer la sonnette d'alarme avant qu'il n'arrive le pire.

Le football mérite-t-il tous ces «sacrifices» et doit-on fermer les yeux devant autant de signaux de détresse ? N'est-il pas encore temps de recourir à l'arbitrage étranger, puisque chaque journée apporte la démonstration de la l'insigne faiblesse (un euphémisme) de notre arbitrage ?

Après la farce signée Mejdi Belhaj Ali mardi dernier à Ben Guerdane, hier, Karim Khemiri a été à la hauteur durant le premier half. Avant de sombrer et de signaler un penalty douteux, le défenseur malien Omar Konaté n'ayant visiblement pas touché le ballon de la main.

Ce 124e classico EST-ESS s'est de la sorte terminé dans la confusion. Deux expulsés dans les rangs visiteurs, un dans celui des locaux, des arrêts de jeu qui ôtent au match tout son charme, des accrochages entre forces de l'ordre et le public de l'EST, le seul admis hier au stade de Radès et une détestable impression donnée via les images télé à l'étranger du foot tunisien, qualifié au Mondial !

Madhoui découvre le classico, donc, alors que le baptême de Khaled Ben Yahia coincide avec cette affiche surnommée «derby de Tunisie».

Côté tunisois, Machani, astreint à une longue pause, est remplacé à l'axe défensif par le jeune Talbi qui s'avérera fragile, compliquant la tâche de son club. Jouini est titularisé au détriment de Khenissi, remplaçant. Belaili est cette fois rentrant alors que l'autre recrue hivernale, Moncer, débute sur le banc. Blessé, Chaâlali est hors liste.

Côté sahélien, dans les bois, Krir est préféré à Jebali. Maraï et Chermiti composent la ligne offensive.

Une première remontada

La première demi-heure est tunisoise. Belaili fait des misères sur l'aile gauche à son vis-à-vis Brigui qui ne sait plus s'il doit apporter sa contribution offensive.

Le milieu algérien se procure la première occasion. A la 6', il saute plus haut que Brigui pour reprendre au-dessus le centre de Derbali, lequel donne des solutions aux siens côté droit. La preuve, un nouvel assist précis, cette fois en direction de Badri qui bute sur Krir, vigilant au premier poteau (16').

Ces débuts sur les chapeaux de roue allaient être concrétisés par Belaili dont la pichenette est détournée dans ses propres filets par le gardien Krir à la conclusion d'une superbe action linéaire verticale (17').

Plus fringante, rapide, inspirée et offensive, l'Espérance a mérité son avantage. En face, à l'image d'un Brigui brouillon et d'un Lahmar jusque-là muselé par Kom, l'Etoile peinait à suivre le rythme. A la 32', Belaili s'offre un show conclu par Badri qui envoie une volée dans le décor.

Puis, subitement, en deux temps trois mouvements, les visiteurs renversent la situation. Un corner du maître à jouer sahélien Lahmar est détourné par Jouini, puis Talbi dans ses buts (37').

A une minute du terme de la première période, Belaili est arrêté par Jemal dans la surface après avoir bénéficié d'un avantage. Sur le contre, servi dans un trou de la serrure par Lahmar, Bangoura place une jolie frappe au premier poteau pour la remontada (2-1).

Le pari offensif de Ben Yahia

Au retour des vestiaires, Khaled Ben Yahia joue tour à tour la carte de Moncer, puis de Mejri pour régénérer le secteur offensif. Et pour finir, Khenissi apporte sa percussion dans le dernier quart d'heure. L'EST terminera donc la partie avec quatre attaquants, son nouveau coach prenant tous les risques.

Et cette témérité sera récompensée, permettant au leader d'inverser la tendance alors que son dauphin opte pour le contre. Dans la première partie du second half, la partie semble bloquée, hormis quelques rares occasions:

64': Jouini envoie des 18m une frappe sur la transversale.

69': la tête de Belaili manque le cadre.

78': Abderrazak voit à son tour sa lourde frappe détournée sur sa transversale par Ben Cherifia.

Puis, le tournant de la partie. A la 81', dans la surface, le Malien Omar Konaté paraît maîtriser le ballon de la poitrine, mais l'arbitre Khemiri signale un penalty pour une main pas évidente de ce défenseur à peine entré en jeu.

Le penalty est transformé, dans la contestation que l'on peut imaginer par Khenissi qui venait lui aussi d'effectuer son entrée.

Jemal est expulsé pour contestation. Il sera suivi par Brigui (90+7'), exclu juste après le troisième but sang et or œuvre de Jouini à la conclusion d'un habile service en profondeur de Dhaouadi où il n'y avait guère de position de hors jeu.

Bien avant ce dénouement, la partie a été arrêtée durant sept bonnes minutes, le temps que les supporters du virage soient refoulés par les forces de l'ordre dans des heurts qui en disent long sur ce que le foot est devenu sous nos latitudes.

Les hommes de Ben Yahia ont trouvé les ressources nécessaires pour renaître de leurs cendres dans les derniers instants de la rencontre. Mais il faut avouer que l'ESS était déjà sortie du match depuis le penalty sifflé par Khemiri.

Ce classico aura coûté cher aux Etoilés dans la perspective de la suite de la saison avec un nombre impressionnant de cartons, et deux expulsions. D'où l'amertume du coach étoilé, Kheireddine Madhoui, exprimée après le match quand il dit que l'arbitre a été le héros de la partie.

«Il a cherché à détruire l'Etoile. C'est plus qu'un match de football. C'est grave. Il nous a détruits aujourd'hui, il nous a cassés. Il a gagné le match. Dans un pays qualifié au Mondial, c'est grave. Pour moi, nous avons gagné (2-1). Sans le penalty généreux et les décisions arbitrales, il y aurait eu un autre match».

Côté sang et or, Ben Yahia pouvait fêter son retour au Parc B par un bel exploit synonyme d'une sérieuse option sur le titre. Cette victoire permet aux Sang et Or de tuer pratiquement le championnat.