La société sénégalaise est en train d'être minée par un comportement pourtant réprouvé par tous, à savoir la médisance. Mais alors, pourquoi médit-on tant ? Dans nos familles, dans les lieux de travail, partout le phénomène est présent. Est-ce par jalousie ou par notre propension à trop parler ? Un tour dans la capitale sénégalaise a permis de lever un coin du voile.

La médisance (dire du mal d'autrui) est réprimée par la société. Toutes les religions révélées l'interdisent, mais malgré cela, ce phénomène a cours dans nos communications. Qui d'entre nous n'a pas encore été témoin ou auteur de la rumeur qui tue... à petit feu ?

Ah oui, nous sommes bien nombreux et, par bien des fois, nous aurions pu être poursuivis pour meurtre ou pour avoir, tout au moins, fait fondre en larmes tant d'hommes et de femmes réputés solides et « inébranlables » et brisé l'élan de tant d'autres dont la générosité et la serviabilité étaient reconnues.

Personne n'y échappe. Pas même le Bon Dieu ! A la seule différence que sur terre, les flèches bien empoisonnées du « on-dit » ne ratent presque jamais leurs cibles. Il y a vraiment de quoi avoir peur et chercher à se mettre à l'abri à tout prix. Ce phénomène est tellement ancré dans notre culture qu'il est devenu même un fait banal.

« Les sentiments font appel à des dispositions intérieures dont on voit parfois les manifestations à l'extérieur », déclare Elimane Ndiaye. Pour ce professeur de français à la retraite, la médisance est une des tares de la société sénégalaise.

Il pense que les raisons sous-jacentes à ce phénomène (médisance) sont multiples. La jalousie, la méchanceté et le désir de nuire d'une manière gratuite parce que non justifiée entrent dans cette perspective. « Souvent, on invente des malices, des mensonges pour ternir l'image d'une personne.

De ce fait, on excelle dans la délation et la médisance sans le savoir », explique M. Ndiaye. Néanmoins, il estime que ce fait reste le domaine de prédilection de la gent féminine en général.

Etudiante à l'Université Cheikh Anta Diop, Ndèye Fatou Gaye ne semble pas partager l'analyse du professeur. La trentaine consommée, la jeune femme déplore le fait qu'on indexe la femme quand il s'agit de choses négatives.

« La société est composée aussi bien d'hommes que de femmes qui sont tous des acteurs clés. Je ne vois pas en quoi la femme aimerait dire du mal des gens alors qu'elle est tout le temps victime de n'importe quels maux », conteste-t-elle. Toutefois, elle reconnaît que la conjoncture sociale actuelle favorise la médisance.

Perversions morales

Aujourd'hui, soutient-t-elle, la société est atteinte par les perversions morales et submergée par la corruption. Les maux s'y accroissent de jour en jour, rendant ainsi le milieu intoxiquant et pénible. Vu sous cet angle, Ndèye Fatou Gaye pense que la première personne à souffrir de la médisance est celle qui s'y adonne régulièrement.

A l'en croire, ceux qui détournent leurs âmes de leur sens naturel finiront par perdre l'équilibre de la pensée. « En divulguant les secrets des autres et en dévoilant leurs défauts de caractère, ils blessent bien des cœurs. C'est dire que la médisance sape l'édifice de la vertu dans les cœurs de ceux-là mêmes qui médisent », explique Mme Gaye.

Au-delà de la jalousie et autres défauts précités, la médisance cause des ravages au niveau social que l'on ne saurait circonscrire.

C'est pourquoi, Mignane Ndour, habitant les Parcelles Assainies, qualifie la médisance de l'une des principales sources de l'inimitié et de la haine entre les individus. « Elle peut jeter l'opprobre sur le prestige lorsqu'elle s'étend plus encore », explique-t-il.

Un peu plus loin, à Pikine Guinaw Rail, le marché est en plein effervescence. A quelques mètres de nous, des femmes assises à même le sol devisent.

La médisance s'invite à leur conversation par une question. Celle-ci nourrit toute sorte de commentaire de leur part. Pour Nogaye Fall, une vendeuse de légumes, la médisance est le fait de calomnier une personne à son absence. « Nous le faisons tous les jours, tous autant que nous sommes.

C'est même devenu une habitude au Sénégal. Que ce soit autour du repas de midi, autour du thé, dans les marchés, les grand-places et même dans les cérémonies familiales », a regretté la bonne dame. Aussi rappelle-t-elle que la médisance est interdite par l'islam.

« J'espère que la société arrivera un jour à se départir de cette vilaine habitude », soutien-t-elle. Oulimata Thiam affirme pour sa part que la médisance est un phénomène qui touche toutes les couches de la société sénégalaise.

Nonobstant qu'elle soit considérée comme un péché, des personnes trouvent toujours le plaisir de dénigrer leur prochain. Ces mêmes propos sont repris ailleurs, à Sacré-Cœur.

Ici, le commerçant Mansour Dramé estime que la médisance est ce que l'on fait tous les jours dans nos lieux de rencontre. Non sans préciser qu'elle est plus fréquente chez les femmes.

A l'en croire, les hommes n'ont pas toujours le temps de médire comme le font les femmes. Définissant la médisance comme étant une des caractéristiques de l'hypocrisie, l'islamologue Cheikh Atab Diop conseille aux uns et aux autres d'éviter les pièges de ce phénomène.

« La médisance fait partie des péchés de la langue. C'est pourquoi, il est interdit de citer le nom de son frère musulman qu'il soit vivant ou mort parce qu'il lui aurait déplu s'il l'avait entendu.

Que ce soient des choses qui se rapportent tels que ses habits, son avoir, son pouvoir, son comportement entre autres ». M. Diop affirme que beaucoup de gens vont êtres jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit avec leur langue.

plus répandue chez la gent féminine que celle masculine. Dans le verset 11 de la sourate 49, le Coran dit : « O vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que « perversion » lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas...

Ceux-là sont les injustes. A travers ce verset, M. Ndiaye a voulu montrer qu'après avoir interdit la raillerie qui est très proche de la médisance, et dont l'objectif est de dénigrer son prochain, le Coran particularise la femme dans cette interdiction pour insinuer la propension de la gent féminine à parler d'autrui. Cependant, a-t-il précisé, il ne faudrait point rapporter ce constat au seul fait d'une nature sentimentale de la femme qui s'intéresse à tout ce qui l'entoure.

Il faut reconnaître que la nature sentimentale de la femme est renforcée dans la pratique médisante et calomniatrice par ses conditions d'existence dans certaines de nos sociétés.

En vérité, plus la femme est instruite, plus elle est occupée par des actions utiles ou par son travail, moins elle a du temps pour scruter les défauts des uns et des autres et tomber dans les travers de la calomnie ou de la médisance. Alors, l'une des meilleures solutions pour corriger cet état de fait, au-delà des recommandations religieuses, est de mieux occuper la femme par des actions utiles.