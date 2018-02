Sénégal: Auteur de cinq victoires d'affilée - Ama Baldé, la folle ascension !

La tâche du Pikinois sera d'autant plus délicate que le coéquipier de Gris Bordeaux voudra réussir ce triple pari : ramener le sourire à l'écurie Fass en panne d'inspiration, renouer avec la victoire et venger Balla Diouf qui fut battu à plate couture par son antagoniste pikinois.

Candidat déclaré au trône, il aura à cœur de battre le Fassois en vue de poursuivre son ascension. Mais le « puma de Fass » dispose aussi d'arguments physiques et techniques avérés lui permettant de faire la différence à l'occasion de cette affiche ; en plus d'avoir une réputation de bagarreur hors pair.

Et en plus d'avoir remporté, haut la main, la compétition, il gagne une place au sein de la cour des grands, à la faveur de sa brillante victoire contre Tapha Tine, le « géant du Baol », ancien candidat malheureux au titre de roi des arènes.

