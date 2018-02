Sénégal: Transport urbain à Thiès - 5 nouveaux minibus renforcent le réseau

Nous avons alors pris le bus jusqu'à la promenade des Thièssois. Ce jour, le véhicule était bien tenu, le chauffeur correct et avait bien conduit. Je m'étais dit que si c'est cela, je risque de n'avoir plus besoin de mon chauffeur pour mes déplacements.

Le gouverneur a profité de l'occasion pour inviter les responsables et les bénéficiaires à garder l'esprit du premier jour. « Au premier jour, le maire et moi avions pris le premier et le deuxième ticket. Je l'ai d'ailleurs gardé jusqu'à présent.

«Nous espérons que l'offre sera élastique parce que l'accroissement de la ville de Thiès est très élastique. Je suis certain que, sous peu, on aura un réseau très fourni comme le veut le maire en tenant compte des critères de rentabilité», a assuré le représentant de l'État.

Le gouverneur, Amadou Sy, a rappelé la volonté des autorités de faire en sorte que le dispositif soit le plus élargi possible. La seule limite objective, a-t-il relevé, ce sont les critères de rentabilité.

Aujourd'hui, le Cetud est dans 10 localités en plus de Dakar et le réseau de l'Aftu transporte près de 250 millions de voyageurs par an», s'est félicité le directeur général du Cetud.

Thiès est le troisième réseau après Dakar et Saint-Louis. «Cela contribue à nos objectifs d'amélioration de la sécurité routière et des conditions de déplacement des usagers. C'est pourquoi, le président de la République a, depuis 2015, donné des instructions pour l'extension du programme de modernisation du transport dans les localités de l'intérieur du pays.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.