Expresso entre dans la mouvance. Comme la plupart des opérateurs de télécommunications, Expresso vient de lancer E-Money.

Selon le directeur général ce portefeuille de services fournira donc non seulement le service bancaire mobile standard d'envoi et de retrait d'argent, de paiements de factures et d'achat des services Telecom.

Il permettra également aux clients d'avoir accès à un large éventail de services financiers. Expresso veut aussi intégrer différents services dédiés aux citoyens à travers sa plateforme digitale.

«La vision de notre Groupe est d'être au premier rang des entreprises ; avec l'ambition de permettre à notre continent africain de se transformer et de se développer grâce à l'économie numérique», indique-t-il.

Pour nous, souligne-t-il, cette vision passe par la mise en place de services de télécommunication, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, qui ont pour objectif de réduire la fracture numérique, d'améliorer l'efficacité des entreprises et surtout d'améliorer la vie des citoyens.

«Notre portefeuille de services fournira donc non seulement le service bancaire mobile standard d'envoi & de retrait d'argent, de paiements de factures & d'achat des services Telecom mais permettra également à nos clients d'avoir accès à un large éventail de services financiers et notre plan est d'intégrer différents services dédiés aux citoyens à travers notre plateforme digitale», ajoute-t-il.

Selon toujours le directeur général de Expresso, la présence des autres filiales du groupe Expresso et des partenaires permettront aux clients de profiter du service avec une portée géographique plus étendue.

Et ceci grâce au réseau ATPS PROXIMO de + de 6000 points à travers le Senegal, la BSIC avec ses 14 agences et nos filiales en Guinée Conakry et en Mauritanie.

Cette portée géographique inclut également le partenariat que nous sommes en train de construire avec EDCH (groupe Etisalat) afin de bénéficier de la presence de leurs opérations Moov en Afrique de l'Ouest.