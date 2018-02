Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Abdoulaye Baldé rassure les producteurs de Kolda

Il a cité notamment les performances enregistrées dans les domaines de la riziculture et de l'arachide. A la date du 10 février dernier, plus de 16.734 tonnes d'arachide d'huilerie ont déjà été collectées dans la région de Kolda contre environ 1.876 tonnes de semences à certifier et un peu plus 4.496 tonnes de semences écrémées.

Dans le monde rural, ces doléances sont souvent revenues», a-t-il déclaré, en réponse aux doléances exprimées par les fidèles lors de cette ziara. Il a demandé au Khalife de Médina Eladj, El Hadj Aliou Thiam, de prier pour la paix et l'unité nationale et pour un hivernage pluvieux.

