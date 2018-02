Sénégal: La FIFA ouvre son bureau pour l'Afrique de l'ouest et du centre à Dakar

Ainsi, il a fait noter que : "vous conviendrez avec moi qu'au-delà de son aspect ludique, le football est aussi un puissant outil de promotion de la paix car, en favorisant leur rencontre et leur rapprochement, il cultive la compréhension naturelle et la tolérance entre les peuples".

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba a souligné que la cérémonie de signature "revêt une importance toute particulière, en ce sens qu'elle consolide une collaboration déjà fructueuse et porteuse d'espoir entre la FIFA et l'ensemble des pays de l'Afrique".

"En acceptant d'abriter le siège du bureau régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre et en mettant à la disposition, à titre gracieux, le magnifique bâtiment que nous venons d'inaugurer tout à l'heure, le Sénégal pose un acte fort qui fait la fierté de toute la famille du football", a souligné la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura.

Dakar — Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba et la secrétaire générale de la Fédération internationale de Football amateur (FIFA), Fatma Samoura ont procédé, vendredi, à Dakar, à la signature d'un accord de siège, a constaté l'APS.

