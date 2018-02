Afrique du Sud: Réforme agraire, fin de la corruption - Ramaphosa promet un «nouveau départ»

En Afrique du Sud, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé son premier discours sur l'état de la nation ce vendredi 16 février, devant le Parlement au Cap. Un discours largement consacré aux questions économiques et à la lutte contre la corruption.

Cyril Ramaphosa était très attendu sur le volet économique, alors que l'Afrique du Sud fait face à une croissance très faible et à un chômage endémique, particulièrement chez les jeunes. Le nouveau président a donc mis sur la table une série de mesures très concrètes pour favoriser l'emploi.

Il a notamment annoncé un sommet sur l'investissement, qui devrait se tenir dans les prochains mois. Il donne aussi des garanties à son parti, en rappelant que son gouvernement compte accélérer son programme de redistribution des terres en procédant à des expropriations sans compensations. Cette mesure avait déjà été annoncée lors de la conférence élective de l'ANC au mois de décembre.

Réforme agraire

« Comme l'agriculture demande des terres, nous allons accélérer notre programme de redistribution, a promis le nouveau chef de l'Etat. Non seulement pour corriger une grave injustice historique mais aussi pour amener plus de producteurs vers le secteur agricole et offrir plus de terres cultivables à notre peuple. (...) Notre approche inclura l'expropriation de terres sans compensations financières. »

« Nous sommes déterminés, a-t-il insisté. Nous demandons d'ailleurs tout spécialement aux institutions financières de notre pays de devenir nos partenaires dans la mobilisation de ressources afin d'accélérer le programme de redistribution de terres et de traiter l'agriculture comme un secteur pourvoyeur d'emplois et prometteur. »

Lutte contre la corruption

Mais les annonces les plus importantes portent, comme attendu, sur la lutte contre la corruption, notamment au sein des entreprises publiques, mal-gérées et pour certaines au bord de faillite. Dorénavant, les membres des conseils d'administration ne seront plus impliqués dans les appels d'offres et l'attribution des marchés publics, qui seront confiés à des consultants extérieurs.

Par ailleurs, Cyril Ramaphosa promet que des moyens seront alloués à la justice pour enquêter sur les affaires de corruption au sommet de l'Etat. La commission d'enquête sur « la capture de l'Etat » doit commencer son travail très bientôt. Les responsables de malversations seront identifiés pour rétablir la confiance dans les institutions, a-t-il promis.

Ramaphosa a également annoncé qu'il comptait réduire la taille du gouvernement et des ministères. Ce remaniement devrait survenir dans les prochains jours.

On doit rendre hommage à Madiba en laissant derrière nous l'ère de la discorde, l'ère des divisions, l'ère de la désillusion qui a balayé notre pays. On doit laisser derrière nous toute l'époque où l'on a perdu confiance en nos institutions, et en nos représentants de l'Etat. On doit laisser derrière nous tout ce qui est négatif et qui a gangréné notre pays, parce qu'un nouveau départ nous attend. Un fantastique départ est là...